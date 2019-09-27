В Україні збережеться прохолода, місцями з дощами

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 09:52

У вихідні, 28-29 вересня, в Україні утримається мінлива хмарність місцями з невеликими дощами.

Джерело: Укргідрометцентр, "Укрінформ"

Дослівно: "28 вересня вночі на Волині, Рівненщині та Львівщині, вдень у західних та місцями північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

29 вересня часом дощі, вночі у південній та східній частині, вдень у західних областях без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с".

Деталі: Відзначається, що вночі 28 вересня температура становитиме 5-10° тепла, на півдні та заході, 29 вересня в Україні 8-13°, на Одещині до 16°; вдень 15-20°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 18-23°.

 

Упродовж 28-29 вересня у Києві збережеться мінлива хмарність. 28 вересня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 29 вересня часом дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 28 вересня 5-10° тепла, 29 вересня 8-13°; вдень 15-20°.

 

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Теми: погода Україна


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