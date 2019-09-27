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В Украине сохранится прохлада, местами с дождями

Пятница, 27 сентября 2019, 09:52

В выходные, 28-29 сентября, в Украине сохранится переменная облачность местами с небольшими дождями.

Источник: Укргидрометцентр, "Укринформ"

Дословно: "28 сентября ночью на Волыни, Ровенщине и Львовщине, днем ​​в западных и местами северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

29 сентября временами дожди, ночью в южной и восточной части, днем ​​в западных областях без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с".

Детали: Отмечается, что ночью 28 сентября температура составит 5-10° тепла, на юге и западе, 29 сентября в Украине 8-13°, в Одесской области до 16°; днем 15-20°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 18-23°.

 

В течение 28-29 сентября в Киеве сохранится переменная облачность. 28 сентября ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь; 29 сентября временами дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 28 сентября 5-10° тепла, 29 сентября 8-13°; днем 15-20°.

 

Темы: погодаУкраина
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