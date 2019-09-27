Прикордонниці вдарили і живцем закопали немовля на Львівщині

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Держприкордонслужби.

Джерело: прес-служба ДБР.

Деталі: 29 липня військовослужбовець Держприкордонслужби вдома народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові, у результаті чого дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

Після цього рідна сестра породіллі, теж прикордонниця, поклала ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Жінкам повідомили про підозру за п. 2, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

До суду подали клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Жінкам загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.