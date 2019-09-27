Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонниці вдарили і живцем закопали немовля на Львівщині

П'ятниця, 27 вересня 2019, 10:46

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Держприкордонслужби.

Джерело: прес-служба ДБР.

Деталі: 29 липня військовослужбовець Держприкордонслужби вдома народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові, у результаті чого дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

Після цього рідна сестра породіллі, теж прикордонниця, поклала ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Жінкам повідомили про підозру за п. 2, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

До суду подали клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Жінкам загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаДБРвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Прикордонна служба
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: