Пограничницы ударили и живьем закопали младенца на Львовщине – ГБР

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Пятница, 27 сентября 2019, 10:46

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Львовском пограничном отряде Госпогранслужбы.

Источник: пресс-служба ГБР.

Детали: 29 июля военнослужащий Госпогранслужбы дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове, в результате чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

После этого родная сестра роженицы, тоже пограничник, положила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

Женщинам сообщили о подозрении по п. 2, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.

В суд подали ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Женщинам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба ГБР убийство


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