У Києві намагалися обікрасти Володимирський собор

У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався скоїти крадіжку з Володимирського собору.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, задокументувала правопорушення та вилучила записи з камер відеоспостереження.

Правоохоронці опитали заявника, котрий розповів, що вночі він почув підозрілий шум та одразу ввімкнув світло. Охоронець побачив незнайомця, який розбив вікно та намагався проникнути до приміщення. Після цього зловмисник втік.

Завдяки проведеному комплексу оперативних заходів, співробітники карного розшуку встановили та затримали підозрюваного.

Ним виявився 30-річний раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотичних речовин чоловік.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу.

Молодику повідомили про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.