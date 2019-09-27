В Киеве пытались ограбить Владимирский собор

3062 просмотра
Пятница, 27 сентября 2019, 11:26

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора.

Источник: полиция Киева

Детали: Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушение и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

 

Благодаря проведенному комплексу оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за совершение краж и хранение наркотических веществ человек.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса.

Молодчику сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ вывела на подконтрольную Киеву территорию боевика "ЛНР" и схватила его 25 сентября 2019, 18:58
Военкоматы разыскивают 35 тысяч киевлян, которые "косят" от армии 25 сентября 2019, 14:46
Спасибко – мэру Кличко: писать заявление об увольнении не буду 24 сентября 2019, 18:01
Все новости
Главные новости
Обсуждение новой программы сотрудничества продолжится в ближайшие недели – миссия МВФ
ООС: 23 обстрела, одного военного ранено
Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме — NYT
Экс-генпрокурор Луценко прокомментировал упоминание своего имени в жалобе разведчика США
Все новости
исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

советы

17 способов стать более интересным человеком

Фото

Зимой стильными бывают даже куры

Поиск по сайту
Архив
Весь архів