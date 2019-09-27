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В Киеве пытались обокрасть Владимирский собор

Пятница, 27 сентября 2019, 11:26

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора.

Источник: полиция Киева

Детали: Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушение и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

 

Благодаря проведенному комплексу оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за совершение краж и хранение наркотических веществ человек.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса.

Молодчику сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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