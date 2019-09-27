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Водительские права и студенческие билеты сделают электронными

Пятница, 27 сентября 2019, 11:55
Водительские права и студенческие билеты сделают электронными

Правительство работает над запуском цифровых водительских прав и студенческих билетов.

Источник: интервью вице-премьера по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова "Украинской правде"

Прямая речь: "Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать".

Детали: Речь идет о приложении в смартфоне с водительскими правами и QR-кодом. По мнению Федорова, это намного удобнее, ведь "планшет есть у 30% полицейских". Они могут отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных. 

В селах же, где нет планшетов, по словам вице-премьера, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят на базу, чтобы проверить удостоверение.

Украинская правда

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Темы: автоФедоров
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