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Рош Ха-Шана: в Умань прибув загін поліцейських з Ізраїля

П'ятниця, 27 вересня 2019, 13:26

В Умань для забезпечення порядку у період святкування Рош Ха-Шана  прибуло 20 поліцейських Держави Ізраїль.  Вони будуть нести службу спільно з українськими правоохоронцями.

Джерело: прес-служба поліції Черкаської області.

Деталі: В Умані розпочав свою місію загін у складі 20 поліцейських Держави Ізраїль. Спільно з українськими правоохоронцями вони нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва брацлавських хасидів.

 
 

Як повідомляється, зведений загін пройшов інструктаж, в ході якого було наголошено нанеобхідності якісного несення служби, дотриманні законності, правил безпеки та ввічливого та ставлення до громадян. 

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Нагадаємо: З 29 вересня по 1 жовтня євреї всього світу будуть святкувати Рош ха-Шана – Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначать ювілейний 5780-й рік.

В Умань на святкування Рош Ха-Шана до могили цадика (праведника) Рабі Нахмана щорічно приїжджає кілька десятків тисяч хасидів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкаська областьєвреїполіціяІзраїль
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