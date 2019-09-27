Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рош Ха-Шана: в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля

Пятница, 27 сентября 2019, 13:26

В Умань для обеспечения порядка в период празднования Рош Ха-Шана прибыло 20 полицейских Государства Израиль. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями.

Источник: пресс-служба полиции Черкасской области.

Детали: В Умани начал свою миссию отряд в составе 20 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

 
 

Как сообщается, сводный отряд прошел инструктаж, в ходе которого была отмечена необходимость качественного несения службы, соблюдения законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.

Читайте также: Mister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый Год

Напомним С 29 сентября по 1 октября евреи всего мира будут праздновать Рош ха-Шана - Новый год по иудейскому календарю. На этот раз они отметят юбилейный 5780-й год.

В Умань на празднование Рош Ха-Шана к могиле цадика (праведника) Рабби Нахмана ежегодно приезжает несколько десятков тысяч хасидов.

Темы: Черкасская областьевреиполицияИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Черкасская область
Из-за атаки дронами пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области, также попали по Черкасской области
Поклик Холодного Яру. Чему обучают юных украинцев в патриотическом лагере на Черкащине
"Не ной!". Чему обучают юных украинцев в патриотическом лагере в Холодном Яру
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: