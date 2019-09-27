Рош Ха-Шана: В Умань прибыл отряд полицейских из Израиля
В Умань для обеспечения порядка в период празднования Рош Ха-Шана прибыло 20 полицейских Государства Израиль. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями.
Источник: пресс-служба полиции Черкасской области.
Детали: В Умани начал свою миссию отряд в составе 20 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.
Как сообщается, сводный отряд прошел инструктаж, в ходе которого была отмечена необходимость качественного несения службы, соблюдения законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.
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Напомним С 29 сентября по 1 октября евреи всего мира будут праздновать Рош ха-Шана - Новый год по иудейскому календарю. На этот раз они отметят юбилейный 5780-й год.
В Умань на празднование Рош Ха-Шана к могиле цадика (праведника) Рабби Нахмана ежегодно приезжает несколько десятков тысяч хасидов.
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