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"Фінансиста" луганських бойовиків затримали на Запоріжжі – СБУ

П'ятниця, 27 вересня 2019, 13:39

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього працівника МВС України, який проводив масштабні фінансові операції для потреб бойовиків терористичної організації "ЛНР".

Джерело: прес-служба СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України у 2015 році добровільно вступив до так званої 7 ОМСБр 2 АК НМ терористичної організації "ЛНР", де обіймав посаду фінансиста її фінансово-економічної служби. Використовуючи низку оформлених на своє ім'я платіжних карток банківських установ України, він проводив фінансові операції в інтересах бойовиків".

"Фінансист", зокрема, забезпечував обготівковування і переведення коштів з тимчасово окупованої території Луганщини та у зворотному напрямку, обмін валют, поповнення мобільних рахунків. Загальна  сума оборудок становила понад 100 мільйонів гривень".

Деталі: Вказується, що отримані гроші бойовики легалізовували через багаторазові перекази між картковими рахунками фізичних осіб для переведення їх у готівку.

Значна частина прибутків надходила до ватажків незаконного збройного формування та використовувалася для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки, військового обладнання, ремонту бойової техніки.

 

Чоловіка затримали в Запорізькій області.

У нього вилучили документацію та інші докази, "які підтверджують протиправну діяльність, зокрема платіжні картки та оргтехніку, а також посвідчення старшого лейтенанта фінансово-економічної служби 7 ОГМСБр 2 АК НМ ЛНР".

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Українська правда
Теми: СБУЗапоріжжяЛуганська область
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