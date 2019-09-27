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«Финансиста» луганских боевиков задержали в Запорожье – СБУ

Пятница, 27 сентября 2019, 13:39

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего сотрудника МВД Украины, проводившего масштабные финансовые операции для нужд боевиков террористической организации "ЛНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 ОГМСБр 2 АК НС террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков".

"Финансист", в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен ".

Детали: Указывается, что полученные деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность.

Значительная часть доходов поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Мужчину задержали в Запорожской области.

 

У него изъяли документацию и другие доказательства, "подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР".

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Украинская правда
Темы: СБУЗапорожьеЛуганская область
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