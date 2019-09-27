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Україна надала Польщі дозвіл на пошуково-ексгумаційні роботи

П'ятниця, 27 вересня 2019, 15:29

Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Офіційне прохання про відновлення ексгумації Польща подала минулого тижня. Цього тижня Україна дала Польщі позитивну відповідь, пояснив Боднар.

"Зараз отримана згода на проведення таких робіт, що означає, що польська сторона має пізніше вибрати виконавця. Виконавець, український виконавець, має отримати всі дозволи, вибрати місце, де будуть починатися ці пошуково-ексгумаційні роботи, і потім починати роботу спільно з польськими експертами", - сказав він.

Як зазначив посол Бартош Ціхоцький, документ, який надала Україна, містить перелік процедурних дій, які має здійснити польський Інститут національної пам’яті з метою відновлення робіт:

"Цей перелік ми переказали Інституту національної пам’яті, і зараз підтримуватимемо колег і колежанок з Інституту в цій процедурі".

Питання заборони пошуково-ексгумаційних робіт на території України протягом багатьох місяців було одним із найбільш гострих у польсько-українських відносинах. Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника воїнам УПА на кладовищі у Грушовичах на Підкарпатті в 2017 році влада України заборонила ексгумацію та пошук польських тіл.

Варшава наполягала, щоб Україна в односторонньому порядку відновила ексгумації. Україна вважала, що пошуково-ексгумаційні роботи можуть бути відновлені синхронно з розв'язанням проблеми українських місць пам'яті в Польщі.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".

Теми: ПольщаУкраїна
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