Украина дала Польше разрешение на поисково-эксгумационные работы

Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Официальное прошение о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе Украина дала Польше положительный ответ, объяснил Боднар.

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона позже выбрать исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами", - сказал он.

Как отметил посол Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украина, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления работ:

"Этот перечень мы передали Институту национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег из Института в этой процедуре".

Вопрос запрета поисково-эксгумационных работ на территории Украины на протяжении многих месяцев было одним из самых острых в польско-украинских отношениях. Напомним, после демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье в 2017 году власти Украины запретили эксгумацию и поиск польских тел.

Варшава настаивала, чтобы Украина в одностороннем порядке возобновила эксгумации. Украина считала, что поисково-эксгумационные работы могут быть возобновлены синхронно после решения проблемы украинских мест памяти в Польше.

Напомним, во время визита в Польшу Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.

Он также предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".