Берлін не змінить ставлення до Києва попри критику у розмові Зеленського і Трампа
У канцлера ФРН не коментують висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлерку Ангелу Меркель, але говорять, що ставлення Берліна до Києва не буде змінено.
Про це йшлося на брифінгу в п’ятницю в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
"Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов", - заявив речник німецького уряду Меркель Штеффен Зайберт.
Водночас він констатував, що Німеччина останнім часом зробила чималий внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення нею реформ.
"І ми будемо продовжувати брати активну участь", - запевнив дипломат.
Що стосується американської сторони, то, якщо їй бракує інформації, Берлін готовий надати всі необхідні цифри, додав він.
Нагадаємо:
- Віцепрем'єр з питань інтеграції з ЄС Дмитро Кулеба заявив, що для уникнення можливих непорозумінь з Німеччиною та Францією після публікації тексту розмови президентів України і США буде зроблене все необхідне, але він певен, що лідери країн поставляться до цього з розумінням.
- Цього тижня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- У розмові Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався. Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.
- Пізніше Зеленський розповів, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась у складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.