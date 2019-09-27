Берлін не змінить ставлення до Києва попри критику у розмові Зеленського і Трампа

У канцлера ФРН не коментують висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлерку Ангелу Меркель, але говорять, що ставлення Берліна до Києва не буде змінено.

Про це йшлося на брифінгу в п’ятницю в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов", - заявив речник німецького уряду Меркель Штеффен Зайберт.

Водночас він констатував, що Німеччина останнім часом зробила чималий внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення нею реформ.

"І ми будемо продовжувати брати активну участь", - запевнив дипломат.

Що стосується американської сторони, то, якщо їй бракує інформації, Берлін готовий надати всі необхідні цифри, додав він.

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