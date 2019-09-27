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Берлин не изменит отношение к Киеву, несмотря на критику в разговоре Зеленского и Трампа

Пятница, 27 сентября 2019, 16:55

У канцлера ФРГ не комментируют высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлер Ангела Меркель, но говорят, что отношение Берлина в Киев не будет изменен.

Об этом шла речь на брифинге в пятницу в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил представитель немецкого правительства Меркель Штеффен Зайберт.

В то же время он констатировал, что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, осуществления им реформ.

Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль в свою очередь уточнил, что участие Германии в делах Украины очень велико. По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане оказания помощи Украине после США и ЕС, в который ФРГ также делает взносы. К тому же Берлин очень сильно занят политически в вопросе разрешения конфликта, в том числе в "нормандском формате", и играет большую роль в Минском процессе, сказал он.

"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил дипломат.

Что касается американской стороны, то если ей не хватает информации, Берлин готов предоставить все необходимые цифры, добавил он.

Напомним:

  • Вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что во избежание возможных недоразумений с Германией и Францией после публикации текста разговора президентов Украины и США будет сделано все необходимое, но он уверен, что лидеры стран отнесутся к этому с пониманием.
  • На этой неделе Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.
  • Позже Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в который он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТрампМеркель
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