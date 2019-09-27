Тактика Зеленського була правильною – Клімкін оцінив його розмову з Трампом

Колишній міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін позитивно оцінив тактику президента Володимира Зеленського під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав в коментарі "Бі-бі-сі Україна".

"Я вважаю, що він хотів сподобатися Трампу, що абсолютно нормально під час першої телефонної розмови", - сказав він.

"Я вважаю, що тактика Зеленського в основному була правильна, я вважаю і я вже не раз таке казав, що він не сказав нічого катастрофічного. Він на прохання Трампа пообіцяв процес, а не результат. Тобто в цьому сенсі це правильно", - вважає дипломат.

Клімкін сказав, що його турбують висловлювання Зеленського щодо Європи. Зокрема, під час телефонної розмови Трамп і Зеленський критично оцінили допомогу Франції та Німеччини України.

На переконання Клімкіна, для України зараз важливо не втратити прихильність Ангели Меркель та Емманюеля Макрона, але також керівництва ЄС.

"Я розмовляв з багатьма (представниками ЄС - ред.) і знаю, що в них є багато негативних емоцій (у зв'язку з опублікованою стенограмою - ред.). І ці негативні емоції потрібно не просто менеджити, а повернути знову до позитиву стосовно України", - сказав ексміністр.

"Оскільки ви знаєте, що політика, вона в тому числі персональна. Тут дзвінками вже не обійдешся, потрібні зустрічі, душевні хороші розмови. Але я сподіваюся, президента Зеленський це теж розуміє і буде це робити цими і найближчими днями", - додав він.

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