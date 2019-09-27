Тактика Зеленского была правильной – Климкин оценил его разговор с Трампом

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Пятница, 27 сентября 2019, 17:53

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин положительно оценил тактику президента Владимира Зеленского во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в комментарии "Би-би-си Украина".

"Я считаю, что он хотел понравиться Трампу, что абсолютно нормально во время первого телефонного разговора", - сказал он.

"Я считаю, что тактика Зеленского в основном была правильная, я считаю и я уже не раз такое говорил, что он не сказал ничего катастрофического. Он по просьбе Трампа пообещал процесс, а не результат. То есть в этом смысле это правильно", - считает дипломат.

Климкин сказал, что его беспокоят высказывания Зеленского в отношении Европы. В частности, во время телефонного разговора Трамп и Зеленский критически оценили помощь Франции и Германии Украины.

По мнению Климкина, для Украины сейчас важно не потерять расположение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, но также руководства ЕС.

"Я разговаривал со многими (представителями ЕС - ред.) и знаю, что у них есть много негативных эмоций (в связи с опубликованной стенограмме - ред.). И эти негативные эмоции нужно не просто менеджить, а вернуть снова к позитиву относительно Украины", - сказал эксминистр.

"Поскольку вы знаете, что политика, она в том числе персональная. Здесь звонками уже не обойдешься, нужны встречи, душевные хорошие разговоры. Но я надеюсь, президент Зеленский это тоже понимает и будет это делать в эти и в ближайшие дни", - добавил он.

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Напомним

  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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Темы: Зеленский Климкин Трамп


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