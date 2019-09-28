S&P підвищило кредитний рейтинг України

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Субота, 28 вересня 2019, 04:02

Кредитне агентство Standard&Poor's  підвищило кредитний рейтинг України в іноземній та національних валютах з рівня "В-" до рівня "В".

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Також рейтинг держави піднявся і за національною шкалою до рівня "uaA" з рівня "uaBBB". 

Агентство сподівається, що новий Кабмін продовжить реалізовувати макроекономічні реформи. Наміри уряду зняти мораторій з продажу сільськогосподарських земель та покращити бізнес-клімат, на думку аналітиків, сприятимуть зростанню економіки та залученню нових інвестицій. 

"Прогноз – стабільний", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 

  • Кредитний рейтинг – міра кредитоспроможності приватної особи, компанії, держави. 
  • Рейтинг агентства  Standard&Poor's має буквені позначення "A", "B", "C", де "A" позначає найбільш платоспроможні компанії, а "С" - протилежне. Вважається, що всі компанії, які підпадають під рейтинг нижче "BBB-", торгують спекулятивними або непридатними облігаціями

Українська правда

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Теми: економіка


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