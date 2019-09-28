S&P підвищило кредитний рейтинг України

Кредитне агентство Standard&Poor's підвищило кредитний рейтинг України в іноземній та національних валютах з рівня "В-" до рівня "В".

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Також рейтинг держави піднявся і за національною шкалою до рівня "uaA" з рівня "uaBBB".

Агентство сподівається, що новий Кабмін продовжить реалізовувати макроекономічні реформи. Наміри уряду зняти мораторій з продажу сільськогосподарських земель та покращити бізнес-клімат, на думку аналітиків, сприятимуть зростанню економіки та залученню нових інвестицій.

"Прогноз – стабільний", – йдеться у повідомленні.

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