S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Кредитное агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В".

Источник: Правительственный портал

Детали: Также рейтинг государства поднялся и по национальной шкале до уровня "uaA" с уровня "uaBBB".

Агентство надеется, что новый Кабмин продолжит реализовывать макроэкономические реформы. Намерения правительства снять мораторий по продаже сельскохозяйственных земель и улучшить бизнес-климат, по мнению аналитиков, будут способствовать росту экономики и привлечению новых инвестиций.

"Прогноз - стабильный", - говорится в сообщении.

Напомним: