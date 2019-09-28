Антиурядові протести в Єгипті: затримано близько двох тисяч осіб

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Субота, 28 вересня 2019, 05:50

Правозахисники заявляють про арешт майже двох тисяч людей з початку протестів на минулих вихідних. 

Джерело: Al Jazeera

Деталі: Протестанти виступають проти корупції та правління президента Абделя-Фаттаха аль-Сісі. 

Як йдеться у повідомленні, до великих міст влада направила додаткові військові сили, поліція зупиняє і обшукує пішоходів на основних дорогах і площах. Також уряд заблокував новинні веб-сайти та доступ до месенджерів. 

Українська правда

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Теми: Єгипет


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