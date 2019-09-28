Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антиурядові протести в Єгипті: затримано близько двох тисяч осіб

Субота, 28 вересня 2019, 05:50

Правозахисники заявляють про арешт майже двох тисяч людей з початку протестів на минулих вихідних. 

Джерело: Al Jazeera

Деталі: Протестанти виступають проти корупції та правління президента Абделя-Фаттаха аль-Сісі. 

Як йдеться у повідомленні, до великих міст влада направила додаткові військові сили, поліція зупиняє і обшукує пішоходів на основних дорогах і площах. Також уряд заблокував новинні веб-сайти та доступ до месенджерів. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Єгипет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Єгипет
У Єгипті дозволили тримати лише 10 порід собак
Найбільші єгипетські музеї та історичні пам'ятки перестали приймати готівку для оплати за вхід
Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: