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Антиправительственные протесты в Египте: задержаны около двух тысяч человек

Суббота, 28 сентября 2019, 05:50

Правозащитники заявляют об аресте почти двух тысяч человек с начала протестов на прошлых выходных.

Источник: Al Jazeera

Детали: Протестанты выступают против коррупции и правления президента Абделя-Фаттаха аль-Сиси.

Как говорится в сообщении, в крупные города власти направили дополнительные военные силы, полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных дорогах и площадях. Также правительство заблокировало новостные веб-сайты и доступ к мессенджерам.

Украинская правда

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Темы: Египет
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