На частині Хрещатика перекрили рух до понеділка

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Субота, 28 вересня 2019, 09:02

До ранку понеділка, 30 вересня, на частині вул.Хрещатик заборонено рух усіх видів транспорту у зв’язку із проведенням Міжнародного  фестивалю світла і медіамистецтва Kyiv Lights Festival.

Джерело: КМДА

Деталі: Рух перекрито з 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня від перетину вул.Хрещатик та вул. Городецького до перетину Хрещатика та вул.Б.Хмельницького. 

У цей період автобуси № 24 і № 114 курсуватимуть через Софійську площу.

На вул. Хрещатик, 21 та  №36  КП "Київміськсвітло" має відключити зовнішнє освітлення під час тестового запуску обладнання, репетицій та проведення фестивалю: 27 вересня з 20:00 до 01:00 28 вересня, 28 та 29 вересня з 19:30 до 23:30.

Відкриють фестиваль о 20:00 28 вересня біля Київської міської державної адміністрації. 

Українська правда

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Теми: Київ дороги святкування


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