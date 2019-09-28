На части Крещатика перекроют движение до понедельника

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Суббота, 28 сентября 2019, 09:02

До утра понедельника, 30 сентября, на части ул.Крещатик запретят движение всех видов транспорта в связи с проведением Международного фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival.

Источник: КГГА

Детали: Движение будет перекрыто с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября от пересечения ул.Крещатик с ул. Городецкого до пересечения Крещатика и ул.Б.Хмельницкого.

В этот период автобусы №24 и №114 будут курсировать через Софийскую площадь.

На ул. Крещатик, 21 и №36 КП "Киевгорсвет" отключит наружное освещение во время тестового запуска оборудования, репетиций и проведения фестиваля: 27 сентября с 20:00 до 01:00 28 сентября, 28 и 29 сентября с 19:30 до 23:30.

Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги празднования


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