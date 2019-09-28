У Київпастрансі сказали, коли відновлять рух швидкісного трамвая

Рух швидкісного трамваю за маршрутом №№1, 3 та тролейбусів № 27К буде відновлено з 30 вересня, рух автобусів № 3Т та № 4 буде закрито.

Джерело: КП Київпастранс

Деталі: Рух трамваїв №2 з 28 вересня буде закрито, замість них курсуватимуть автобуси № 2Т за маршрутом: Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога: вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих – просп. Леся Курбаса, у зворотному напрямку – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – б-р Кольцова – вул. Симиренка.

28 та 29 вересня комунальники здійснюватимуть технічні поїздки швидкісною лінією, трамваї курсуватимуть без пасажирів.

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