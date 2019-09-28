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У Київпастрансі сказали, коли відновлять рух швидкісного трамвая

Субота, 28 вересня 2019, 10:06

Рух швидкісного трамваю за маршрутом №№1, 3 та тролейбусів № 27К буде відновлено з 30 вересня, рух автобусів № 3Т та № 4 буде закрито. 

Джерело: КП Київпастранс

Деталі:  Рух трамваїв №2 з 28 вересня буде закрито, замість них курсуватимуть автобуси № 2Т за маршрутом: Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога: вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих – просп. Леся Курбаса, у зворотному напрямку – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – б-р Кольцова – вул. Симиренка.

28 та 29 вересня комунальники здійснюватимуть технічні поїздки швидкісною лінією, трамваї курсуватимуть без пасажирів.

Нагадаємо,

  • Через капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський-Святошин  з 22 червня було обмежено рух транспорту, зокрема трамваїв №1 і №3. 
  • На час реконструкції "Київпастранс" організував короткий безкоштовний трамвайний маршрут №2 від вул. Академіка Корольова до станції "Ромена Роллана", організовано автобусний маршрут №3Т  та №4. 
  • За даними Київавтодору, з початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року почнеться другий етап робіт - ремонт проїжджої частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги. 

Українська правда
Теми: Київтранспорт
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