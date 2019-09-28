У Київпастрансі сказали, коли відновлять рух швидкісного трамвая
Рух швидкісного трамваю за маршрутом №№1, 3 та тролейбусів № 27К буде відновлено з 30 вересня, рух автобусів № 3Т та № 4 буде закрито.
Джерело: КП Київпастранс
Деталі: Рух трамваїв №2 з 28 вересня буде закрито, замість них курсуватимуть автобуси № 2Т за маршрутом: Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога: вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих – просп. Леся Курбаса, у зворотному напрямку – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – б-р Кольцова – вул. Симиренка.
28 та 29 вересня комунальники здійснюватимуть технічні поїздки швидкісною лінією, трамваї курсуватимуть без пасажирів.
Нагадаємо,
- Через капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський-Святошин з 22 червня було обмежено рух транспорту, зокрема трамваїв №1 і №3.
- На час реконструкції "Київпастранс" організував короткий безкоштовний трамвайний маршрут №2 від вул. Академіка Корольова до станції "Ромена Роллана", організовано автобусний маршрут №3Т та №4.
- За даними Київавтодору, з початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року почнеться другий етап робіт - ремонт проїжджої частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.
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