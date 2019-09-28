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В Киевпастрансе сказали, когда возобновят движение скоростного трамвая

Суббота, 28 сентября 2019, 10:06

Движение скоростного трамвая по маршруту №№1, 3 и троллейбусов № 27К будет восстановлено с 30 сентября, движение автобусов № 3Т и № 4 будет закрыто.

Источник: КП Киевпастранс

Детали: Движение трамваев №2 с 28 сентября будет закрыто, вместо них будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко.

28 и 29 сентября коммунальщики будут осуществлять технические поездки по скоростной линиb, трамваи будут курсировать без пассажиров.

Напомним,

  • В связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошино с 22 июня было ограничено движение транспорта, в частности трамваев №1 и №3.
  • На время реконструкции "Киевпастранс" организовал короткий бесплатный трамвайный маршрут №2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана", организован автобусный маршрут №3Т и №4.
  • По данным Киевавтодора, с началом нового дорожно-строительного сезона-2020  начнется второй этап работ - ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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