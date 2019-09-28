В Киевпастрансе сказали, когда возобновят движение скоростного трамвая

Движение скоростного трамвая по маршруту №№1, 3 и троллейбусов № 27К будет восстановлено с 30 сентября, движение автобусов № 3Т и № 4 будет закрыто.

Источник: КП Киевпастранс

Детали: Движение трамваев №2 с 28 сентября будет закрыто, вместо них будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко.

28 и 29 сентября коммунальщики будут осуществлять технические поездки по скоростной линиb, трамваи будут курсировать без пассажиров.

Напомним,