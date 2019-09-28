Рош ха-Шана: В Україну прибули майже 25 тисяч паломників, вісьмох не пустили
До України вже прибули понад 24 700 паломників-хасидів, з 6 вересня через кордон з різних причин не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю.
Джерело: прес-служба ДПСУ
Деталі: В авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 24 782 паломників, які їдуть до Умані.
Упродовж доби прикордонники оформили на в’їзд 5 687 паломників-хасидів.
Від початку прибуття хасидів через кордон не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю з різних причин, у тому числі, через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту.
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- З 29 вересня по 1 жовтня євреї всього світу будуть святкувати Рош ха-Шана – Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначать ювілейний 5780-й рік.
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