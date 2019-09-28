Рош ха-Шана: В Україну прибули майже 25 тисяч паломників, вісьмох не пустили

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Субота, 28 вересня 2019, 11:04

До України вже прибули понад 24 700 паломників-хасидів, з 6 вересня через кордон з різних причин не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю.  

Джерело: прес-служба ДПСУ 

Деталі: В авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 24 782 паломників, які їдуть до Умані.

Упродовж доби прикордонники оформили на в’їзд 5 687 паломників-хасидів. 

Від початку прибуття хасидів через кордон не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю з різних причин, у тому числі, через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту.

 
 
 
усі фото - прес-служба ДПСУ

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Нагадаємо: 

  • З 29 вересня по 1 жовтня євреї всього світу будуть святкувати Рош ха-Шана – Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначать ювілейний 5780-й рік.
  • В Умань на святкування Рош Ха-Шана до могили цадика (праведника) Рабі Нахмана щорічно приїжджає кілька десятків тисяч хасидів

Українська правда

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Теми: Ізраїль Прикордонна служба святкування


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