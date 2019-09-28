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Рош ха-Шана: В Украину прибыли почти 25 тысяч паломников, восемь не пустили

Суббота, 28 сентября 2019, 11:04

В Украину уже прибыли более 24 700 паломников-хасидов, с 6 сентября через границу по различным причинам не пропущены восемь граждан Израиля.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: В авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников, которые едут в Умань.

За сутки пограничники оформили на въезд 5687 паломников-хасидов.

С начала прибытия хасидов через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе, из-за отсутствия необходимых документов и в связи с запретом въезда в Украину с предыдущего визита.

 
 
 
все фото - пресс-служба ГПСУ

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Напомним,

  • С 29 сентября по 1 октября евреи всего мира будут праздновать Рош ха-Шана - Новый год по иудейскому календарю. На этот раз они отметят юбилейный 5780-й год.
  • В Умань на празднование Рош Ха-Шана к могиле цадика (праведника) Рабби Нахмана ежегодно приезжает несколько десятков тысяч хасидов. 

Украинская правда
Темы: ИзраильПограничная службапразднования
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