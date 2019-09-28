Держдеп зобов’язали надати документи стосовно співпраці з Україною

Конгресмени-демократи, голови комітетів Палати представників Конгресу США з питань закордонних справ, розвідки, нагляду та реформ офіційно затребували у державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео до 4 жовтня надати документи пов'язані із співпрацею адміністрації США з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Лист наголошує, що Державний департамент раніше відмовився надати затребувані документи і що розслідування щодо імпічменту має нагальний характер.

Як відомо, Демократична партія ініціювала початок процедури імпічменту щодо президента США після викриття інформації про те, що Трамп буцімто закликав владу України провести розслідування з метою зашкодити своєму політичному опоненту Джо Байдену. Трамп відкидає звинувачення.

Лист законодавців відзначає, що затребувані документи будуть частиною розслідування щодо імпічменту, а їх ненадання буде сприйматись, як доказ перешкоджання правосуддю.

"Комітети встановлюють, наскільки президент США поставив під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, коли він вдався до тиску на Україну, щоб схилити її до втручання у вибори 2020-го року, і затримуючи військову допомогу, яку Конгрес надав Україні, щоб допомогти протидіяти агресії Росії", - йдеться у листі.

Законодавці також призначили час свідчень для низки посадовці Держдепу, включно із експослом США в Україні Марі Йованович, спеціальним представником Державного департаменту з питань України Волкером та ін.