Госдеп обязали предоставить документы о сотрудничестве с Украиной

Конгрессмены-демократы, председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по вопросам иностранных дел, разведки, надзора и реформ официально затребовало у государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео до 4-го октября предоставить документы связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

В письме отмечается, что Государственный департамент ранее отказался предоставить востребованные документы и что расследование в отношении импичмента имеет насущный характер.

Как известно, Демократическая партия инициировала начало процедуры импичмента в отношении президента США после разоблачения информации о том, что Трамп якобы призвал власти Украины провести расследование с целью навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Трамп отвергает обвинения.

Письмо законодателей отмечает, что востребованы документы будут частью расследования по импичменту, а их непредоставление будет восприниматься, как доказательство препятствования правосудию.

Комитеты устанавливают, насколько президент США поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, когда он прибег к давлению на Украину, чтобы склонить его к вмешательству в выборы 2020-го года, и задерживая военную помощь, которую Конгресс предоставил Украине, чтобы помочь противодействовать агрессии России", - говорится в письме.

Законодатели также назначили время показаний для ряда чиновники Госдепа, включая експослом США в Украине Мари Йованович, специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Волкером и др.