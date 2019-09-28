Маршрутка не розминулася з вантажівкою: Дані про потраждалих різняться

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Субота, 28 вересня 2019, 12:43
фото - ГУ НП у Черкаській обл.

В результаті ДТП поблизу м.Жашків (Черкаська обл.) за участю вантажного автомобіля DAF та маршрутного автобусу Mercedes Sprinter пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження, однак дані про кількість постраждалих у поліції та ДСНС різняться. 

Джерело: Сектор комунікації поліції Черкаської обл., патрульна поліція Черкаської області, ДСНС України 

Деталі: Подія сталася  поблизу Жашкова на 152 км автодороги "Київ-Одеса".  За даними поліції, внаслідок ДТП травмовані 5 осіб.  

На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 КК - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Рух транспорту на даній ділянці автодороги М-05 ускладнено. 

Відповідно до даних патрульної поліції,  аварія сталася близько 9 ранку 28 вересня.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку.

"Внаслідок ДТП травмовано 9 осіб. Дев’ять пасажирів з автобуса Mercedes-Benz госпіталізовано до Жашківської центральної районної лікарні. 

У свою чергу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що внаслідок ДТП травмовано 11 осіб. 

"За попередніми даними, водій автобуса "Мерседес-спринтер" не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автобусу. На час ДТП у салоні автобусу, який виконував рейс за маршрутом Умань-Київ, перебували 10 пасажирів та водій. Усіх постраждалих доставлено до Жашківської центральної районної та Уманської міської лікарень", - зазначили у ДСНС.  

 
 

Українська правда

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Теми: ДТП Черкаська область поліція


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