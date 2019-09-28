Маршрутка не розминулася з вантажівкою: Дані про потраждалих різняться

В результаті ДТП поблизу м.Жашків (Черкаська обл.) за участю вантажного автомобіля DAF та маршрутного автобусу Mercedes Sprinter пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження, однак дані про кількість постраждалих у поліції та ДСНС різняться.

Джерело: Сектор комунікації поліції Черкаської обл., патрульна поліція Черкаської області, ДСНС України

Деталі: Подія сталася поблизу Жашкова на 152 км автодороги "Київ-Одеса". За даними поліції, внаслідок ДТП травмовані 5 осіб.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 КК - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Рух транспорту на даній ділянці автодороги М-05 ускладнено.

Відповідно до даних патрульної поліції, аварія сталася близько 9 ранку 28 вересня.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку.

"Внаслідок ДТП травмовано 9 осіб. Дев’ять пасажирів з автобуса Mercedes-Benz госпіталізовано до Жашківської центральної районної лікарні.

У свою чергу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що внаслідок ДТП травмовано 11 осіб.

"За попередніми даними, водій автобуса "Мерседес-спринтер" не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автобусу. На час ДТП у салоні автобусу, який виконував рейс за маршрутом Умань-Київ, перебували 10 пасажирів та водій. Усіх постраждалих доставлено до Жашківської центральної районної та Уманської міської лікарень", - зазначили у ДСНС.