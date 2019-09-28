В результате ДТП вблизи г.Жашков (Черкасская обл.) с участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter 5 человек получили телесные повреждения.

Источник: Сектор коммуникации полиции Черкасской обл., патрульная полиция Черкасской области

Детали: ЧП произошло вблизи Жашкова на 152 км автодороги "Киев-Одесса".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Движение транспорта на данном участке автодороги М-05 затруднено.

Согласно данным патрульной полиции, авария произошла около 9 утра 28 сентября.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП травмированы 9 человек. Девять пассажиров из автобуса Mercedes-Benz госпитализированы в Жашковскую центральную районную больницу", - сообщили в патрульной полиции.