Маршрутка не разминулась с грузовиком на Черкасчине: 5 человек госпитализированы

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Суббота, 28 сентября 2019, 12:43

В результате ДТП вблизи г.Жашков (Черкасская обл.) с участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter 5 человек получили телесные повреждения.

Источник: Сектор коммуникации полиции Черкасской обл., патрульная полиция Черкасской области

Детали: ЧП произошло вблизи Жашкова на 152 км автодороги "Киев-Одесса".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Движение транспорта на данном участке автодороги М-05 затруднено.

Согласно данным патрульной полиции, авария произошла около 9 утра 28 сентября.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП травмированы 9 человек. Девять пассажиров из автобуса Mercedes-Benz госпитализированы в Жашковскую центральную районную больницу", - сообщили в патрульной полиции. 

 
 

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Темы: ДТП Черкасская область полиция


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