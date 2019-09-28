Маршрутка не разминулась с грузовиком на Черкасчине: 5 человек госпитализированы
В результате ДТП вблизи г.Жашков (Черкасская обл.) с участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter 5 человек получили телесные повреждения.
Источник: Сектор коммуникации полиции Черкасской обл., патрульная полиция Черкасской области
Детали: ЧП произошло вблизи Жашкова на 152 км автодороги "Киев-Одесса".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Движение транспорта на данном участке автодороги М-05 затруднено.
Согласно данным патрульной полиции, авария произошла около 9 утра 28 сентября.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.
"В результате ДТП травмированы 9 человек. Девять пассажиров из автобуса Mercedes-Benz госпитализированы в Жашковскую центральную районную больницу", - сообщили в патрульной полиции.
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