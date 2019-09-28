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Маршрутка не разминулась с грузовиком: Данные о пострадавших различаются

Суббота, 28 сентября 2019, 12:43
Маршрутка не разминулась с грузовиком: Данные о пострадавших различаются
фото - ГУ НП в Черкасской обл.

В результате ДТП в г.Жашков (Черкасская обл.) С участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter пассажиры автобуса получили телесные повреждения, однако данные о количестве пострадавших в полиции и ДСНС различаются.

Источник: Сектор коммуникации полиции Черкасской обл., патрульная полиция Черкасской области, ГСЧС Украины 

Детали: ЧП произошло вблизи Жашкова на 152 км автодороги "Киев-Одесса". По данным полиции, пострадали 5 человек. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Движение транспорта на данном участке автодороги М-05 затруднено.

Согласно данным патрульной полиции, авария произошла около 9 утра 28 сентября.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП травмированы 9 человек. Девять пассажиров из автобуса Mercedes-Benz госпитализированы в Жашковскую центральную районную больницу", - сообщили в патрульной полиции. 

В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате ДТП травмированы 11 человек.

"По предварительным данным, водитель автобуса " Мерседес-спринтер", не справившись с управлением, допустил опрокидывание автобуса. На время ДТП в салоне автобуса, который выполнял рейс по маршруту Умань-Киев, находились 10 пассажиров и водитель. Все пострадавшие доставлены в Жашковскую районную и Уманскую городскую больницы", - отметили в ГСЧС. 

 
 

Украинская правда
Темы: ДТПЧеркасская областьполиция
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