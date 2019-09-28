Масове мінування у Харкові: понад 2200 евакуйованих, вибухівку не знайшли

У Харкові поліція перевірила повідомлення про мінування торговельних центрів, медичних закладів та житлових будинків, вибухових пристроїв чи небезпечних речовин не виявлено.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області, Інтерфакс-Україна

Деталі: За даними правоохоронців, про "мінування" повідомили ввечері 27 вересня. З установ, про "мінування" яких було повідомлено, евакуювали 2226 осіб.

За повідомленням ЗМІ, "заміновано" було 51 об'єкт - 22 торгових центри, 8 медзакладів та житлові будинки.

"Фахівці вибухотехнічного управління обстежили приміщення та прилеглу територію, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - зазначили у поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 КК (терористичний акт).Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.