Массовое минирование в Харькове: более 2200 эвакуированных, взрывчатку не нашли

В Харькове в полицию поступило сообщение о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: По данным правоохранителей, сообщение поступило вечером 27 сентября.

Из учреждений, о "минировании" которых было сообщено, эвакуировали 2226 человек.

"Специалисты взрывотехнического управления обследовали помещения и прилегающую территорию, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 УК (террористический акт). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без такового.