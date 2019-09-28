Массовое минирование в Харькове: более 2200 эвакуированных, взрывчатку не нашли

В Харькове полиция проверила сообщение о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов, взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области, Интерфакс-Украина

Детали: По данным правоохранителей, сообщение поступило вечером 27 сентября. Из учреждений, о "минировании" которых было сообщено, эвакуировали 2226 человек.

По сообщению СМИ, "заминирован" было 51 объект - 22 торговых центра, 8 медучреждений и жилые дома.

"Специалисты взрывотехнического управления обследовали помещения и прилегающую территорию, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 УК (террористический акт). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без такового.