Вибух і пожежа на заводі у Сумах: 10 постраждалих

У Сумах внаслідок вибуху та пожежі на заводі по вул.Лінійній постраждали 10 осіб - працівників підприємства.

Джерело: ДСНС України, відділ комунікації поліції Сумської області, "Данкор Онлайн"

Деталі: Повідомлення про вибух з подальшим горінням на території підприємства надійшло близько 11:00 28 вересня.

Горіння відбувалося всередині виробничого цеху, вогонь охопив виробниче обладнання цеху та утеплювачі стін на площі до 50 кв. м.Об 11 :17 пожежу було локалізовано, об 11:55 – ліквідовано.

Внаслідок вибуху постраждали 10 працівників, двоє з них перебувають в реанімації.

За даними начальника відділу комунікацій ГУНП Ельвіри Біганової, в цеху перебували 19 осіб.