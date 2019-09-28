Вибух і пожежа на заводі у Сумах: 10 постраждалих

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Субота, 28 вересня 2019, 15:17

У Сумах внаслідок вибуху та пожежі на заводі по вул.Лінійній постраждали 10 осіб - працівників підприємства. 

Джерело: ДСНС України, відділ комунікації поліції Сумської області, "Данкор Онлайн"

Деталі: Повідомлення про вибух з подальшим горінням на території підприємства надійшло близько 11:00 28 вересня. 

Горіння відбувалося всередині виробничого цеху, вогонь охопив виробниче обладнання цеху та утеплювачі стін на площі до 50 кв. м.Об 11 :17 пожежу було локалізовано, об 11:55 – ліквідовано. 

Внаслідок вибуху постраждали 10 працівників, двоє з них перебувають в реанімації.

За даними начальника відділу комунікацій ГУНП Ельвіри Біганової, в цеху перебували 19 осіб. 

 
фото - дснс україни
 
фото - ГУ НП у Сумській області

Українська правда

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Теми: Суми вибух жертви ДСНС


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