Взрыв и пожар на заводе в Сумах: 10 пострадавших
В Сумах в результате взрыва и пожара на заводе по ул.Линейная пострадали 10 человек - работников предприятия.
Источник: ГСЧС Украины, отдел коммуникации полиции Сумской области, "Данкор Онлайн"
Детали: Сообщение о взрыве с последующим горением на территории предприятия поступило около 11:00 28 сентября.
Горение происходило внутри производственного цеха, огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв. м. В 11: 17 пожар был локализован, в 11:55 - ликвидирован.
В результате взрыва пострадали 10 работников, двое из них находятся в реанимации.
По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП Эльвиры Бигановой, в цеху в момент инцидента находились 19 человек.
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