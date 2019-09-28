Взрыв и пожар на заводе в Сумах: 10 пострадавших

В Сумах в результате взрыва и пожара на заводе по ул.Линейная пострадали 10 человек - работников предприятия.

Источник: ГСЧС Украины, отдел коммуникации полиции Сумской области, "Данкор Онлайн"

Детали: Сообщение о взрыве с последующим горением на территории предприятия поступило около 11:00 28 сентября.

Горение происходило внутри производственного цеха, огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв. м. В 11: 17 пожар был локализован, в 11:55 - ликвидирован.

В результате взрыва пострадали 10 работников, двое из них находятся в реанимации.

По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП Эльвиры Бигановой, в цеху в момент инцидента находились 19 человек.