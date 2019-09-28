У Києві підпалили дитячий садочок

У Києві невідомі підпалили приміщення дитячого садочка в Оболонському районі, ніхто не постраждав.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Пожежа в одній з кімнат на другому поверсі садочка по вулиці Героїв Дніпра виникла вночі, сторож дитячого закладу викликала пожежників та поліцію.

Дослівно поліція: "На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодиків, котрі ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а у кімнатах, де сталося загорання, все перевернуто. Криміналісти вилучили з місця події недопалки та відбитки пальців, які, імовірно, залишили зловмисники".

Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до події осіб.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції попередньо кваліфіковано подію за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.