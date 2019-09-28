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В Киеве подожгли детский сад

Суббота, 28 сентября 2019, 16:07

В Киеве неизвестные подожгли помещение детского сада в Оболонском районе, никто не пострадал.

Источник: полиция Киева

 

Детали: Пожар в одной из комнат на втором этаже садика по улице Героев Днепра возник ночью, сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию.

Дословно полиция: "На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники".

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц.

 

Следственным отделом Оболонского управления полиции предварительно квалифицировано событие по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: детиКиев
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