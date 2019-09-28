В Киеве подожгли детский сад
В Киеве неизвестные подожгли помещение детского сада в Оболонском районе, никто не пострадал.
Источник: полиция Киева
Детали: Пожар в одной из комнат на втором этаже садика по улице Героев Днепра возник ночью, сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию.
Дословно полиция: "На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники".
Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц.
Следственным отделом Оболонского управления полиции предварительно квалифицировано событие по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.