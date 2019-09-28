Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Атлантичному океані зникло судно з українцями

Субота, 28 вересня 2019, 16:24
В Атлантичному океані зникло судно з українцями

В Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукова операція триває.

Джерело: Заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у коментарі УП, джерела УП

Пряма мова Кирилича: "26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України.

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC)".

Деталі: Департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок з представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.

Консульська служба контактує з профспілкою морських працівників України, які у свою чергу наразі спілкуються з такою ж організацією у Франції.

За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиМЗСФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
моряки
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: