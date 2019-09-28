В Атлантичному океані зникло судно з українцями

В Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукова операція триває.

Джерело: Заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у коментарі УП, джерела УП

Пряма мова Кирилича: "26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України.

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC)".

Деталі: Департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок з представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.

Консульська служба контактує з профспілкою морських працівників України, які у свою чергу наразі спілкуються з такою ж організацією у Франції.

За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців.