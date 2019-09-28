В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами
В Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.
Источник: Заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП, источники УП
Прямая речь Кирилича: "26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины.
Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC)".
Детали: Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.
Консульская служба контактирует с профсоюзом морских работников Украины, который в свою очередь общается с такой же организацией во Франции.
По данным источников УП, на судне находилось около десятка украинцев.
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