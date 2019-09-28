В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами

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Суббота, 28 сентября 2019, 16:24

В Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.

Источник: Заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП, источники УП

Прямая речь Кирилича: "26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC)".

Детали: Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Консульская служба контактирует с профсоюзом морских работников Украины, который в свою очередь общается с такой же организацией во Франции.

По данным источников УП, на судне находилось около десятка украинцев.

Украинская правда

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Темы: моряки МИД Франция


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