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Попрощатися з Шираком приїдуть до 30 світових лідерів, включно з Путіним

Субота, 28 вересня 2019, 16:41
Попрощатися з Шираком приїдуть до 30 світових лідерів, включно з Путіним

Урочиста служба з нагоди прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком відбудеться у понеділок у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Церемонію відвідають, окрім чинного керівництва країни колишні президенти Валері Жискар Д'естен, Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

Також на службі будуть присутні близько тридцяти глав іноземних держав і урядів. Очікується прибуття президента РФ Владіміра Путіна, а також президентів Італії Серджіо Маттарелли і Конго Дені Сассу Нгессо, ліванського прем'єра Саада Харірі, угорського прем’єра Віктора Орбана, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.

Крім того, будуть присутні представники уряду і посли, а також голови Національних зборів і Сенату.

Серед французьких політиків Марін Ле Пен підтвердила, що буде присутньою на церемонії: "Я є головою першої партії Франції, і цілком природно, що я йду на похорон колишнього президента республіки".

Передісторія:

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Теми: Франція
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