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Проститься с Шираком приедут до 30 мировых лидеров, включая Путина

Суббота, 28 сентября 2019, 16:41
Проститься с Шираком приедут до 30 мировых лидеров, включая Путина

Торжественная служба по случаю прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком состоится в понедельник в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Церемонию посетят, кроме действующего руководства страны бывшие президенты Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Также на службе будут присутствовать около тридцати глав иностранных государств и правительств. Ожидается прибытие президента РФ Владимира Путина, а также президентов Италии Серджио Маттарелла и Конго Дени Сассу Нгессо, ливанского премьера Саада Харири, венгерского премьера Виктора Орбана, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Кроме того, будут присутствовать представители правительства и послы, а также главы Национального собрания и Сената.

Среди французских политиков Марин Ле Пен подтвердила, что будет присутствовать на церемонии: "Я являюсь председателем первой партии Франции, и вполне естественно, что я иду на похороны бывшего президента республики".

Предыстория:

  • 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался бывший президент Жак Ширак.

Темы: Франция
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