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На Запоріжжі потяг, імовірно, збив на смерть трьох людей

Субота, 28 вересня 2019, 17:24
На Запоріжжі потяг, імовірно, збив на смерть трьох людей

У Вільнянському районі Запорізької області в результаті ДТП на залізничній колії загинули троє осіб. Попередньо встановлено, що їх збив потяг.

Джерело: поліція Запорізької області

Деталі: 27 вересня близько 21:10 до Вільнянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії по вулиці Соборній виявлені труп жінки та двох чоловіків. Попередньо встановлено, що їх збив потяг.

Співробітники поліції встановили особи загиблих. Це жителі Вільнянська: два чоловіка 1977 та 1972 років народження і жінка 1994 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що обставини події встановлюють співробітники поліції та ДСНС.

Українська правда
Теми: залізницяЗапоріжжя
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