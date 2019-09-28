Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожье поезд, вероятно, сбил насмерть трех человек

Суббота, 28 сентября 2019, 17:24
На Запорожье поезд, вероятно, сбил насмерть трех человек

В Вольнянском районе Запорожской области в результате ДТП на железнодорожном пути погибли три человека. Предварительно установлено, что их сбил поезд.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: 27 сентября около 21:10 в Вольнянское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены трупы женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд.

Сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянска: двое мужчин 1977 и 1972 года рождения и женщина 1994 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции и ГСЧС.

Украинская правда
Темы: железная дорогаЗапорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
железная дорога
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
РФ может атаковать вокзал в Херсоне в ближайшие часы, ОВА просит быть в укрытиях
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: