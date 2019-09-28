На Запорожье поезд, вероятно, сбил насмерть трех человек

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Суббота, 28 сентября 2019, 17:24

В Вольнянском районе Запорожской области в результате ДТП на железнодорожном пути погибли три человека. Предварительно установлено, что их сбил поезд.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: 27 сентября около 21:10 в Вольнянское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены трупы женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд.

Сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянска: двое мужчин 1977 и 1972 года рождения и женщина 1994 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции и ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: железная дорога Запорожье


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