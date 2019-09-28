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Все більше американців підтримують імпічмент Трампу

Субота, 28 вересня 2019, 18:48

Рішення Палати представників США розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа підтримують 47% американців.

Такими є результати опитування Hill-HarrisX survey, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Кількість прибічників імпічменту Трампа зросла на 12 процентних пунктів у порівнянні з опитуванням три місяці тому.

42% опитаних не підтримали процедуру імпічменту, ще 11% не змогли дати відповіді на питання.

Серед прихильників Демократичної партії США число тих, хто підтримує імпічмент, зросло з 59% до 78%. Серед прихильників Республіканської партії – з 13% до 18%.

Передісторія:

  • Цього тижня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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