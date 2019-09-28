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Все больше американцев поддерживают импичмент Трампу

Суббота, 28 сентября 2019, 18:48

Решение Палаты представителей США начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американцев.

Таковы результаты опроса Hill-HarrisX survey, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Количество сторонников импичмента Трампа выросла на 12 процентных пунктов по сравнению с опросом три месяца назад.

42% опрошенных не поддержали процедуру импичмента, еще 11% не смогли дать ответа на вопрос.

Среди сторонников Демократической партии США число тех, кто поддерживает импичмент, возросло с 59% до 78%. Среди сторонников Республиканской партии – с 13% до 18%.

Предыстория:

  • На этой неделе Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.

Темы: СШАТрамп
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