У Харкові вимагали не обмінювати обвинувачених у теракті біля Палацу спорту
У Харкові в суботу пройшла акція протесту проти можливого обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, внаслідок якого в 2015 році загинули четверо людей.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Близько двох сотень представників різних громадських організацій вийшли на акцію протесту під стіни Апеляційного суду.
Приводом для проведення протестного заходу стала інформація про внесення трьох обвинувачених у теракті 22 лютого 2015 року – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова – до списків на обмін з російською стороною.
Учасники акції, серед яких були і родичі загиблих у теракті, вимагають спочатку винести обвинуваченим вирок, і лише потім, у разі необхідності, обмінювати їх на українських громадян, ув’язнених Росією.
Також учасники акції наголошують, що всі троє підозрюваних є громадянами України, тож їх видача Росії, на їхню думку, суперечить українському законодавству, а сам факт обміну звинувачених у теракті свідчить про "безкарність здійснення терактів на території України".
Протестувальники заявили, що суботня акція була попереджувальною, і протести продовжуватимуться.
Напередодні представники громадських організацій написали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою не допустити обміну обвинувачених у теракті.
Передісторія:
- 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – школяр Данило Дідик.
- 26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за статтями "терористичний акт", "незаконне поводження зі зброєю".
- 22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.
- Через два роки, у лютому 2017-го, прокурор області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачені у скоєнні теракту та їхній захист затягують процес розгляду справи, хоча вона, за словами прокурора, була завершена на 90%.
- У квітні 2017 року суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, адже у колегії суддів сталася заміна.
- Загалом, за даними адвоката потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або не відбувалося 170 засідань.
- 3 вересня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова подовжив обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.