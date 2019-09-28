У Харкові вимагали не обмінювати обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

У Харкові в суботу пройшла акція протесту проти можливого обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, внаслідок якого в 2015 році загинули четверо людей.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Близько двох сотень представників різних громадських організацій вийшли на акцію протесту під стіни Апеляційного суду.

Приводом для проведення протестного заходу стала інформація про внесення трьох обвинувачених у теракті 22 лютого 2015 року – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова – до списків на обмін з російською стороною.

Учасники акції, серед яких були і родичі загиблих у теракті, вимагають спочатку винести обвинуваченим вирок, і лише потім, у разі необхідності, обмінювати їх на українських громадян, ув’язнених Росією.

Радіо Свобода

Також учасники акції наголошують, що всі троє підозрюваних є громадянами України, тож їх видача Росії, на їхню думку, суперечить українському законодавству, а сам факт обміну звинувачених у теракті свідчить про "безкарність здійснення терактів на території України".

Протестувальники заявили, що суботня акція була попереджувальною, і протести продовжуватимуться.

Напередодні представники громадських організацій написали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою не допустити обміну обвинувачених у теракті.

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