Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові вимагали не обмінювати обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

Субота, 28 вересня 2019, 20:41
У Харкові вимагали не обмінювати обвинувачених у теракті біля Палацу спорту
Радіо Свобода

У Харкові в суботу пройшла акція протесту проти можливого обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, внаслідок якого в 2015 році загинули четверо людей.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Близько двох сотень представників різних громадських організацій вийшли на акцію протесту під стіни Апеляційного суду.

Приводом для проведення протестного заходу стала інформація про внесення трьох обвинувачених у теракті 22 лютого 2015 року – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова – до списків на обмін з російською стороною.

Учасники акції, серед яких були і родичі загиблих у теракті, вимагають спочатку винести обвинуваченим вирок, і лише потім, у разі необхідності, обмінювати їх на українських громадян, ув’язнених Росією.

 
Радіо Свобода

Також учасники акції наголошують, що всі троє підозрюваних є громадянами України, тож їх видача Росії, на їхню думку, суперечить українському законодавству, а сам факт обміну звинувачених у теракті свідчить про "безкарність здійснення терактів на території України".

Протестувальники заявили, що суботня акція була попереджувальною, і протести продовжуватимуться.

Напередодні представники громадських організацій написали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою не допустити обміну обвинувачених у теракті.

Передісторія:

  • 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – школяр Данило Дідик.
  • 26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини – Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за статтями "терористичний акт", "незаконне поводження зі зброєю".
  • 22 квітня 2015 року обвинувальний акт доправили до Фрунзенського районного суду Харкова. Обвинувачені своєї провини не визнали.
  • Через два роки, у лютому 2017-го, прокурор області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачені у скоєнні теракту та їхній захист затягують процес розгляду справи, хоча вона, за словами прокурора, була завершена на 90%.
  • У квітні 2017 року суд почав слухання у справі про теракт від самого початку, адже у колегії суддів сталася заміна.
  • Загалом, за даними адвоката потерпілих Олега Головкова, за 4,5 роки слухання справи було зірвано або не відбувалося 170 засідань.
  • 3 вересня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова подовжив обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Теми: Харківакціїтеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Харків
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: