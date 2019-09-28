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В Харькове требовали не обменивать обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Суббота, 28 сентября 2019, 20:41
В Харькове требовали не обменивать обвиняемых в теракте возле Дворца спорта
Радио Свобода

В Харькове в субботу прошла акция протеста против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека.

Источник: Радио Свобода

Детали: Около двух сотен представителей различных общественных организаций вышли на акцию протеста под стены Апелляционного суда.

Поводом для проведения протестной акции стала информация о внесении трех обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 года - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - в списки на обмен с российской стороной.

Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и только потом, в случае необходимости, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией.

 
Радио Свобода

Также участники акции отмечают, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству, а сам факт обмена обвиняемых в теракте свидетельствует о "безнаказанности совершения терактов на территории Украины".

Протестующие заявили, что субботняя акция была предупредительной, и протесты будут продолжаться.

Накануне представители общественных организаций написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.

Предыстория:

  • 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших - школьник Даниил Дидык.
  • 26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".
  • 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
  • Через два года, в феврале 2017 года, прокурор области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые в совершении теракта и защита затягивают процесс рассмотрения дела, хотя оно, по словам прокурора, было завершено на 90%.
  • В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте с начала, поскольку в коллегии судей произошла замена.
  • Всего, по данным адвоката потерпевших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.
  • 3 сентября 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

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Темы: Харьковакциитеракт
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