В Харькове требовали не обменивать обвиняемых в теракте возле Дворца спорта
В Харькове в субботу прошла акция протеста против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека.
Источник: Радио Свобода
Детали: Около двух сотен представителей различных общественных организаций вышли на акцию протеста под стены Апелляционного суда.
Поводом для проведения протестной акции стала информация о внесении трех обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 года - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - в списки на обмен с российской стороной.
Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и только потом, в случае необходимости, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией.
Также участники акции отмечают, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству, а сам факт обмена обвиняемых в теракте свидетельствует о "безнаказанности совершения терактов на территории Украины".
Протестующие заявили, что субботняя акция была предупредительной, и протесты будут продолжаться.
Накануне представители общественных организаций написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.
Предыстория:
- 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших - школьник Даниил Дидык.
- 26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".
- 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
- Через два года, в феврале 2017 года, прокурор области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые в совершении теракта и защита затягивают процесс рассмотрения дела, хотя оно, по словам прокурора, было завершено на 90%.
- В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте с начала, поскольку в коллегии судей произошла замена.
- Всего, по данным адвоката потерпевших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.
- 3 сентября 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.
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