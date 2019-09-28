В Харькове требовали не обменивать обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

В Харькове в субботу прошла акция протеста против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека.

Источник: Радио Свобода

Детали: Около двух сотен представителей различных общественных организаций вышли на акцию протеста под стены Апелляционного суда.

Поводом для проведения протестной акции стала информация о внесении трех обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 года - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - в списки на обмен с российской стороной.

Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и только потом, в случае необходимости, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией.

Радио Свобода

Также участники акции отмечают, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству, а сам факт обмена обвиняемых в теракте свидетельствует о "безнаказанности совершения терактов на территории Украины".

Протестующие заявили, что субботняя акция была предупредительной, и протесты будут продолжаться.

Накануне представители общественных организаций написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить обмена обвиняемых в теракте.

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