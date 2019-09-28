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У Ніжині мопед врізався в поліцейське авто, водій у реанімації

Субота, 28 вересня 2019, 21:12

У Ніжині Чернігівської області у суботу ввечері сталася ДТП за участю мопеда та поліцейського авто "Toyota Prius".

Джерело: поліція Чернігівської області

Дослівно: "В Ніжині під час несення служби між шостою та сьомою вечора автомобіль групи реагування патрульної поліції повернув з вулиці Широкомагерської на Таращанську. За поворотом водій автомобіля майже одразу побачив, як назустріч прямо посеред дороги їде мопед з водієм та пасажиром. Поліцейське авто зупинилося, прийнявши вправо, але водій мопеда в цей момент виїхав з середини дороги на зустрічну смугу та врізався у переднє ліве крило поліцейського автомобіля".

Деталі: Водій мопеда отримав значні травми. Постраждалого одразу доставили до реанімації місцевої лікарні. За попередньою інформацією, його стан оцінюється як важкий. Чи керував чоловік напідпитку, встановлять лікарі.

Пасажир мопеда отримав незначні травми та мав явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Доки поліція з медиками надавали допомогу водію, пасажир самовільно залишив місце пригоди. Обидва чоловіки були без шоломів.

 

Під час огляду мопеда в бардачку під сидінням разом із документами на транспортний засіб, полісом та посвідченням водія було знайдено пакет з їжею та пляшками із залишками алкоголю.

 

На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Ніжинського відділу поліції.

Українська правда

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Теми: ДТПполіціяЧернігівська область
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