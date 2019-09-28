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В Нежине мопед врезался в полицейское авто, водитель в реанимации

Суббота, 28 сентября 2019, 21:12

В Нежине Черниговской области в субботу вечером произошло ДТП с участием мопеда и полицейского авто "Toyota Prius".

Источник: полиция Черниговской области

Дословно: "В Нежине во время несения службы между шестью и семью вечера автомобиль группы реагирования патрульной полиции вернул с улицы Широкомагерской на Таращанскую. За поворотом водитель автомобиля почти сразу увидел, как навстречу прямо посреди дороги едет мопед с водителем и пассажиром. Полицейское авто остановилось, приняв вправо, но водитель мопеда в этот момент выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля".

Детали: Водитель мопеда получил серьезные травмы. Пострадавшего сразу доставили в реанимацию местной больницы. По предварительной информации, его состояние оценивается как тяжелое. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, установят врачи.

Пассажир мопеда получил незначительные травмы и имел явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пока полиция с медиками оказывали помощь водителю, пассажир самовольно оставил место происшествия. Оба мужчины были без шлемов.

 

При осмотре мопеда в бардачке под сиденьем вместе с документами на транспортное средство, полисом и удостоверением водителя был найден пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.

 

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и руководство Нежинского отдела полиции.

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Темы: ДТПполицияЧерниговская область
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