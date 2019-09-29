Словенія закликала Радбез ООН утриматися від використання вето

Словенія закликає членів Ради Безпеки ООН не використовувати право вето, коли йдеться про масові злочин.

Джерело: заява прем’єр-міністра Словенії Міро Церар, передає Укрінформ.

"Серйозні порушення прав людини зазвичай є ранніми індикаторами зародження конфліктів. Тому швидка сувора реакція на масові порушення прав людини необхідна для недопущення переростання кризи у повномасштабний конфлікт", - сказав Церар.

"З огляду на це я закликаю членів Радбезу ООН утриматися від використання вето, коли йдеться про масові злочини", - підсумував політик.

Заява була виголошена напередодні початку перемовин щодо членства у ЄС Албанії та Північної Македонії.

В цьому контексті прем’єр-міністра Словенії додав, що Словенія рішуче підтримує європейську інтеграцію держав Західних Балкан.

"Підтримуючи їхнє прагнення до членства у ЄС, ми активно заохочуємо регіональну співпрацю й примирення", - наголосив прем’єр-міністр Словенії.