Словенія закликала Радбез ООН утриматися від використання вето
Словенія закликає членів Ради Безпеки ООН не використовувати право вето, коли йдеться про масові злочин.
Джерело: заява прем’єр-міністра Словенії Міро Церар, передає Укрінформ.
"Серйозні порушення прав людини зазвичай є ранніми індикаторами зародження конфліктів. Тому швидка сувора реакція на масові порушення прав людини необхідна для недопущення переростання кризи у повномасштабний конфлікт", - сказав Церар.
"З огляду на це я закликаю членів Радбезу ООН утриматися від використання вето, коли йдеться про масові злочини", - підсумував політик.
Заява була виголошена напередодні початку перемовин щодо членства у ЄС Албанії та Північної Македонії.
В цьому контексті прем’єр-міністра Словенії додав, що Словенія рішуче підтримує європейську інтеграцію держав Західних Балкан.
"Підтримуючи їхнє прагнення до членства у ЄС, ми активно заохочуємо регіональну співпрацю й примирення", - наголосив прем’єр-міністр Словенії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua