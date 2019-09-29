Словенія закликала Радбез ООН утриматися від використання вето

237 переглядів
Неділя, 29 вересня 2019, 01:15

Словенія закликає членів Ради Безпеки ООН не використовувати право вето, коли йдеться про масові злочин.

Джерело: заява прем’єр-міністра Словенії Міро Церар, передає Укрінформ.

"Серйозні порушення прав людини зазвичай є ранніми індикаторами зародження конфліктів. Тому швидка сувора реакція на масові порушення прав людини необхідна для недопущення переростання кризи у повномасштабний конфлікт", - сказав Церар.

"З огляду на це я закликаю членів Радбезу ООН утриматися від використання вето, коли йдеться про масові злочини", - підсумував політик.

Заява була виголошена напередодні початку перемовин щодо членства у ЄС Албанії та Північної Македонії. 

В цьому контексті прем’єр-міністра Словенії додав, що Словенія рішуче підтримує європейську інтеграцію держав Західних Балкан.

"Підтримуючи їхнє прагнення до членства у ЄС, ми активно заохочуємо регіональну співпрацю й примирення", - наголосив прем’єр-міністр Словенії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООН ЄС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МЗС Молдови розкритикувало виступ Додона в ООН 28 вересня 2019, 05:02
Зеленський прийшов до штаб-квартири ООН, де зустрівся з генсеком 27 вересня 2019, 00:37
Зеленський виголосив промову в ООН. Повний текст 25 вересня 2019, 16:47
Усі новини
Головні новини
Судновласник: судно, на якому були українці, затонуло
Спілка журналістів закликала Мендель вибачитися
Із затонулого в океані судна врятовано двох українців
В Атлантичному океані зникло судно з українцями
Усі новини
здоров'я

Роботу треба лишати на роботі

Досвід

Як скролити соцмережі з користю

дослідження

Як м'яка їжа змінила наше мовлення